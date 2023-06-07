Из-за аварии эскалатора в метро пострадали 14 человек

Photo : KBS News

8 июня в 8:20 утра на станции метро Сунэ на линии Суин-Пундан в городе Соннаме провинции Кёнгидо в результате сбоя в работе эскалатора пострадали люди. Эскалатор у второго выхода, идущий вверх, внезапно начал двигаться в обратном направлении, причём с большой скоростью. Поскольку инцидент произошёл в утренний час пик, в момент аварии на эскалаторе находилось много людей. Один из пострадавших в беседе с корреспондентом KBS рассказал, что он услышал какой-то посторонний звук, и лента эскалатора резко изменила направление. Люди начали падать, травмы получили 14 человек. Трое с травмами поясницы госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Через четыре минуты после случившегося около сорока сотрудников экстренных служб были на месте аварии. Анализ камер наружного наблюдения свидетельствует о том, что никто не воспользовался ручным управлением эскалатора, чтобы изменить направление движения. Эксплуатацией эскалаторов занимается частная компания, которая не относится к метрополитену. Расследование обстоятельств аварии поручено полиции и Корейскому агентству безопасности подъёмных механизмов.