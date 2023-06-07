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Экономика

Число сотрудников крупных компаний РК выросло за год на 2,5%

Write: 2023-06-08 16:22:36Update: 2023-06-08 16:36:44

Число сотрудников крупных компаний РК выросло за год на 2,5%

Photo : KBS News

По данным Исследовательского института CXO, опубликованным 8 июня, общая численность сотрудников 3.076 дочерних компаний 74 крупных промышленных конгломератов составила в конце прошлого года 1 млн 762 тыс. человек. Это на 43 тысячи человек или на 2,5% больше, чем в конце 2021 года. В 52 конгломератах численность сотрудников увеличилась, а в 22 конгломератах уменьшилась. Наибольший прирост сотрудников отмечен в Hyundai Motor Group –3.939 человек. Далее следуют группы Samsung, SK и CJ. Первое место по темпам роста занятости по сравнению с предыдущим годом заняла группа KG, включающая компанию KG Mobility (ранее SsangYong Motors). Там количество сотрудников увеличилось на 66,4%. Численность сотрудников сократили интернет-магазин Coupang, а также  группы LG, Hyosung и GS. По состоянию на конец прошлого года более 10 тысяч сотрудников работали в пяти южнокорейских компаниях - Samsung Electronics, Hyundai Motor, LG Electronics, Kia и SK Hynix. 
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