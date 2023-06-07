Пак Чин: СБ ООН не реагирует на действия Пхеньяна

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Совет Безопасности является «высшим директивным органом ООН», но он практически никак не реагирует на незаконные действия Пхеньяна. Это нежелательно для международного мира и безопасности. Об этом министр иностранных дел РК Пак Чин заявил в интервью агентству Ёнхап, имея в виду возражения Китая и России, двух из пяти постоянных членов Совета, имеющих право вето, на введение дополнительных санкций против Пхеньяна. Пак Чин добавил, что РК, намерена «призвать Китай и Россию сыграть конструктивную роль» в устранении северокорейских угроз как в Совете Безопасности ООН, так и за его пределами. Говоря о южнокорейско-американском альянсе, который в этом году отмечает 70-летие, Пак Чин сказал, что создание новой консультативной группы по ядерным вопросам (NCG) является приоритетом правительства. Он не исключил возможности сотрудничества с дружественными странами в регионе, такими как Япония, в ответ на общие угрозы безопасности. Что касается перспектив межкорейского диалога, то Сеул «всегда открыт для переговоров с Пхеньяном»,- отметил глава южнокорейского МИД.