Глава правящей партии встретился с послом Японии в РК

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8 июня председатель правящей партии Сила народа Ким Ги Хён встретился с послом Японии в РК Коити Аибоси. Он отметил важность сотрудничества в деле устранения недоверия по вопросу сброса воды с АЭС «Фукусима». Между тем, использование данной темы в политических целях будет способствовать замедлению развития двусторонних отношений и приведёт лишь к ущербу для рыболовов. Коити Аибоси заявил в ответ, что в Японии понимают опасения южнокорейцев. Он отметил, что Токио будет поддерживать тесное сотрудничество с Сеулом для повышения уровня понимания реальной ситуации. Ким Ги Хён выразил удовлетворение тем, что лидеры двух стран прилагают реальные усилия для разрешения исторических споров. Коснувшись ситуации вокруг Северной Кореи, он подчеркнул важность сотрудничества РК и Японии в сфере безопасности.