Футболисты РК сыграют в матче за третье место на юношеском ЧМ

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Южнокорейская юношеская сборная по футболу проиграла счётом 1:2 команде Италии в полуфинале чемпионата мира среди юношей до 20 лет, проходящего в Аргентине. Первый гол в матче, который состоялся 8 июня в Ла-Плате забил в ворота южнокорейской команды на 14-й минуте игры Чезаре Касадеи. На 21-й минуте судьи назначили пенальти, поскольку итальянский футболист Маттиа Занотти наступил на ногу южнокорейскому спортсмену Пэ Чжун Хо. Капитан южнокорейской сборной Ли Сын Вон сравнял счёт, но во втором тайме в ворота южнокорейской команды был забит второй гол со штрафного удара Симоне Пафунди. 12 июня южнокорейские футболисты встретятся в матче за третье место с командой Израиля. На предыдущем чемпионате мира по футболу среди юношей до 20 лет, состоявшемся в 2019 году, южнокорейская сборная заняла второе место.