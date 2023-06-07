РК будет строить отношения с Китаем на основе взаимного уважения

Photo : YONHAP News

Правительство РК будет формировать здоровые отношения с Китаем, проводя «твёрдую» внешнюю политику, соответствующую возросшему авторитету страны. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чо Тхэ Ён, выступая 9 июня на научной конференции. Она организована Институтом стратегии национальной безопасности, Корейским институтом внешней политики, Институтом объединения Кореи и Корейским институтом оборонного анализа. В своём выступлении Чо Тхэ Ён заявил, что правительство стремится к созданию глобального государства, тесно сотрудничающего с мировым сообществом на основе общепринятых принципов и взаимного уважения. Тот же подход, по его словам, применяется в построении отношений с Китаем. Заявление о «твёрдой» внешней политике на основе взаимного уважения может быть ответом на жёсткое высказывание посла КНР в Сеуле Син Хаймина, который на встрече с лидером оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёном неодобрительно отозвался о внешней политике администрации Юн Сок Ёля, ориентированной на США.