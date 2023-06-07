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Канвондо получила статус провинции с особой автономией. Это позволит активизировать туристическую сферу и отрасль новейших технологий,- заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 9 июня на церемонии начала работы администрации провинции в новом статусе, которая состоялась в городе Чхунчхоне. Глава государства отметил, что прежде провинция была обременена ненужными ограничениями, связанными с вопросами безопасности и экологии. Теперь Канвондо достигнет высокого уровня развития за счёт новейших технологий. Этому будет способствовать возможность самостоятельно регулировать различные административные меры. Законопроект о присвоении Канвондо особого статуса был инициирован в июне прошлого года. Данный статус позволяет смягчить ограничения в сфере лесного хозяйства, экологии, сельского хозяйства и в военной области. Канвондо становится третьей административной единицей, получившей особую автономию, после провинции Чечжудо и города Сэчжона.