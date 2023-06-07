Посол Китая Син Хаймин вызван в МИД РК

Photo : YONHAP News

9 июня первый заместитель министра иностранных дел РК Чан Хо Чжин вызвал посла Китая в РК Син Хаймина, выразив глубокое сожаление по поводу высказываний китайского дипломата по поводу внешней политики Сеула. В ходе состоявшейся накануне встречи с председателем оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёном китайский посол заявил, что ответственность за напряжённость в отношениях между РК и Китаем лежит на Сеуле. Ставка на победу США над Китаем является неправильным и достойным сожаления шагом,- отметил посол. Чан Хо Чжин заявил по этому поводу, что «критика послом политики южнокорейского правительства и заявления, которые не соответствуют действительности, нарушает Венскую конвенцию и дипломатическую практику, которая предусматривает содействие дипломатических миссий в налаживании дружеских отношений между странами». Высказывания посла могут быть расценены как вмешательство во внутреннюю политику Сеула,- добавил Чан Хо Чжин.