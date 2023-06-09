В отношениях между РК и КНР растёт напряжённость

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9 июня первый заместитель министра иностранных дел РК Чан Хо Чжин вызвал посла Китая в Сеуле Син Хаймина, выразив глубокое сожаление по поводу высказываний китайского дипломата о внешней политике Сеула. В ходе состоявшейся накануне встречи с председателем оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёном китайский посол заявил, что ответственность за напряжённость в отношениях между двумя странами лежит на Сеуле. Ставка на победу США над Китаем является неправильным и достойным сожаления шагом,- отметил посол. Правящая партия Сила народа призывает объявить китайского дипломата, позволившего себе критику политики Сеула, персоной нон-грата. Правящие силы одновременно подвергли критике лидера Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна, в ходе встречи с которым Син Хаймин сделал заявления, вызвавшие возмущение южнокорейской стороны. Между тем, правительство сохраняет сдержанность, не предпринимая пока каких-либо ответных мер. Сеул намерен продолжать усилия по возобновлению двусторонних контактов на высоком уровне и принять участие позднее в этом году в трёхстороннем южнокорейско-китайско-японском саммите. При этом Сеул продолжает укреплять сотрудничество с Вашингтоном и Токио, что вносит определённую неустойчивость в отношения с Пекином. Эксперты отмечают необходимость сохранения диалога во избежание дальнейшего охлаждения в отношениях двух стран.