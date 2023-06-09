Посол РФ в РК: Москва настроена на сотрудничество с Сеулом

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Москва «неизменно настроена на развитие политического диалога и сотрудничества» с Сеулом,- заявил посол России в РК Андрей Кулик, выступая 9 июня на приёме по случаю национального праздника – Дня России. Он отметил «позитивный настрой южнокорейского руководства на продолжение конструктивного двустороннего взаимодействия, подтверждённый, в том числе, в поздравительном послании президента РК Юн Сок Ёля в адрес президента Путина в связи с Днём России». Посол подчеркнул, что сотрудничество отвечает «коренным интересам» народов обеих стран, способствуя региональной стабильности и безопасности. В РК «глубоко укоренился неподдельный интерес к русской литературе и искусству». Россия играет важную роль в обеспечении стабильности на Корейском полуострове и в регионе, выступает за решение региональных проблем мирными, политико-дипломатическими средствами,-напомнил посол.