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В мире

Посол РФ в РК: Москва настроена на сотрудничество с Сеулом

Write: 2023-06-12 10:49:46Update: 2023-06-12 10:52:37

Посол РФ в РК: Москва настроена на сотрудничество с Сеулом

Photo : YONHAP News

Москва «неизменно настроена на развитие политического диалога и сотрудничества» с Сеулом,- заявил посол России в РК Андрей Кулик, выступая  9 июня на приёме по случаю национального праздника – Дня России. Он отметил «позитивный настрой южнокорейского руководства на продолжение конструктивного двустороннего взаимодействия, подтверждённый, в том числе, в поздравительном послании президента РК Юн Сок Ёля в адрес президента Путина в связи с Днём России». Посол подчеркнул, что сотрудничество отвечает «коренным интересам» народов обеих стран, способствуя  региональной стабильности и безопасности. В РК «глубоко укоренился неподдельный интерес к русской литературе и искусству». Россия играет важную роль в обеспечении стабильности на Корейском полуострове и в регионе, выступает за решение региональных проблем мирными, политико-дипломатическими средствами,-напомнил посол. 
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