Группа BTS отмечает свою десятую годовщину

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12 июня в РК стартовал фестиваль, посвящённый десятилетию дебюта группы BTS. Празднование, которое проходит совместно с мэрией Сеула, продлится до 25 июня под слоганом «BTS представлены повсюду», сообщает продюсерское агентство группы BigHit Music. Группа ежегодно проводит BTS Festa, чтобы отпраздновать очередную годовщину своего дебюта. Во время фестиваля основные достопримечательности Сеула, такие как плавучий остров Севит на реке Ханган, башня N Seoul в парке Намсан, историческое здание мэрии Сеула, Dongdaemun Design Plaza и мост Кубка мира, будут подсвечены фиолетовым цветом, который символизирует группу. Поздравительная наружная реклама будет размещена на станциях метро «Самсон» и «Ыльчжиро ильга», а также на улицах Тегеран-но и в районе Мёндон. На стене здания Hybe в столичном муниципальном округе Ёнсан-гу будут представлены граффити с портретами участников BTS. 9 июня, в преддверии своего десятилетия, группа BTS выпустила новый цифровой сингл под названием Take Two.