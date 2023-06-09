Лидер КНДР выразил поддержку России

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КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами, и желает процветания и победы. Об этом говорится в поздравительной телеграмме по случаю Дня России, которую северокорейский лидер направил президенту России Владимиру Путину. Как сообщило агентство ЦТАК, Ким Чон Ын заявил, что дружба между КНДР и Россией, прошедшая проверку временем, «является ценным стратегическим достоянием, общим для двух стран», и Пхеньян приложит усилия для дальнейшего укрепления добрососедских отношений и стратегического сотрудничества с Москвой, «как того требует новая эпоха». «Борьба российского народа с растущими угрозами и вызовами враждебных сил, стремящихся лишить Россию её суверенитета, безопасности и мирной жизни, вступила в новую решающую фазу»,- говорится в телеграмме. «Справедливость всегда будет одерживать победу, а российский народ будет и впредь прославлять историю победы», - добавил Ким Чон Ын. Своё послание северокорейский лидер завершил пожеланиями крепкого здоровья президенту России Владимиру Путину и благополучия российскому народу.