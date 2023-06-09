Китай может стать лидером атомной энергетики

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В настоящее время в Китае возводятся более двадцати новых атомных энергоблоков для решения проблемы хронической нехватки электроэнергии. В основном они расположены на юго-восточном побережье страны, недалеко от Корейского полуострова. Одна из станций расположена в трёхстах километрах от Инчхона. В этой связи южнокорейские эксперты по ядерной безопасности призывают к созданию консультативного органа с участием РК, Китая и Японии для оперативного обмена информацией, связанной с безопасностью ядерной энергетики. В китайской провинции Цзянсу работают шесть атомных энергоблоков, которые производят до 50 млрд киловатт-часов (кВтч) электроэнергии в год. Там же строятся ещё два энергоблока, которые будут введены в эксплуатацию через несколько лет. Когда все строящиеся электростанции будут введены в эксплуатацию, в Китае будут работать в общей сложности 76 АЭС, что позволит помочь решению проблемы загрязнения окружающей среды, одновременно снизив себестоимость производства электроэнергии. Зависимость Китая от ядерной энергетики растёт, поскольку правительство страны стремится к углеродному нейтралитету. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) прогнозирует, что к 2030 году Китай обгонит США и станет лидером атомной энергетики.