РК и США активизируют сотрудничество в решении проблем Пхеньяна

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РК и США активизируют усилия по прекращению финансирования ядерных и ракетных программ Северной Кореи. Соответствующая договорённость достигнута в ходе встречи спецпредставителя РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гона и спецпредставителя США по северокорейским вопросам Сона Кима, состоявшейся 12 июня в Вашингтоне. Участники встречи договорились активно участвовать в подготовке ответа мирового сообщества на запуски ракет и возможные ядерные испытания Севера. Они разделили точку зрения о том, что Пхеньян ничего не добьётся, проводя провокационную политику. Выступая на пресс-конференции после встречи, Ким Гон отметил, что для мирового сообщества важно добросовестно выполнять резолюции Совета Безопасности ООН в условиях открытия Севером границ. Он также отметил, что в прошлом году приступила к работе южнокорейско-американская рабочая группа по противодействию незаконной деятельности Пхеньяна в киберпространстве. Кроме того, Сеул ввёл односторонние санкции против северокорейских юридических и физических лиц. Благодаря этому, удалось заморозить значительную часть виртуальных активов Пхеньяна и вернуть украденные средства. Участники встречи подтвердили готовность к диалогу с Пхеньяном и оказанию ему гуманитарной помощи независимо от прогресса в денуклеаризации.