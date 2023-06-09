США продлят для РК льготы на поставки оборудования в Китай

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В октябре прошлого года Вашингтон запретил американским компаниям отправлять в Китай оборудование для производства полупроводников без специального разрешения на каждую поставку. Между тем, для южнокорейских и тайваньских компаний, работающих в КНР, было сделано временное исключение сроком на один год. 12 июня газета Wall Street Journal сообщила, что действие льготы будет продлено. Между тем, не уточняется, когда именно министерство торговли США сообщит о соответствующем решении. По имеющимся данным, американское правительство рассматривает возможность введения специальных критериев ввоза оборудования для южнокорейских компаний, что требует времени. Именно с этим связано продление льготы. Как полагают эксперты, попытки ограничить доступ Китая к новейшим технологиям вряд ли будут эффективны, учитывая взаимозависимость мировых экономик.