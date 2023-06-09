В РК обсуждают сброс воды с АЭС «Фукусима»

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В ходе заслушивания отчётов глав правительственных учреждений в Национальном собрании РК один из главных вопросов касался сброса загрязнённой воды с АЭС «Фукусима». Оппозиционная Демократическая партия Тобуро считает, что проверка Японией объектов, предназначенных для сброса в море загрязнённой воды, направлена на реализацию японской стороной соответствующих планов по своему усмотрению. Депутат от оппозиции Ким Сон Чжу поднял вопрос о том, можно ли пить очищенную воду, если МАГАТЭ подтвердит безопасность её состава. Ранее на эту тему высказывались представители южнокорейского правительства. Премьер-министр Хан Док Су заявил в ответ, что позиция правительства интерпретируется неверно, и никто не говорил о том, что выводы МАГАТЭ будут приняты беспрекословно. В свою очередь, депутат от правящей партии Сила народа Ким Сан Хун заявил, что проблема загрязнённой воды с японской АЭС стала причиной разжигания антияпонских настроений без каких-либо реальных доказательств и аргументов.