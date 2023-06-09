На АЭС Синхануль будут построены два новых энергоблока

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На АЭС Синхануль в уезде Ульчжин провинции Кёнсан-Пукто начнётся строительство третьего и четвёртого энергоблоков. Таким образом, возобновится реализация плана, отменённого в 2017 году в рамках политики отказа от атомной энергетики, проводившейся администрацией предыдущего президента Мун Чжэ Ина. Как заявил заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Кан Гён Сон, новые реакторы сыграют важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности страны и реализации политики сокращения выбросов парниковых газов после 2030 года. Началу строительства АЭС в РК предшествуют три подготовительных этапа – утверждение базового плана поставок электроэнергии, одобрение плана реализации проекта и получение разрешения на строительство. В случае с третьим и четвёртым энергоблоками остался лишь последний этап. В соответствии с планом, третий энергоблок будет построен в 2032 году, а четвёртый - в 2033 году. На реализацию плана правительство запланировало выделить 9 млрд долларов. В настоящее время в РК работают 25 реакторов. К ним добавятся три строящихся и два запланированных к постройке. К 2036 году правительство планирует увеличить ежегодную выработку электроэнергии на АЭС с нынешних 24 тыс. мегаватт-часов до 31 тыс. мегаватт-часов. АЭС будут обеспечивать 34,6% потребностей страны в электроэнергии.