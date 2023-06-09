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Политика

Президент РК примет участие в заседании BIE

Write: 2023-06-13 14:40:56Update: 2023-06-13 15:29:41

Президент РК примет участие в заседании BIE

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль примет участие в заседании Международного бюро выставок (BIE), которое состоится 20-21 июня в Париже. Он поддержит кандидатуру Пусана в качестве места проведения Всемирной выставки (EXPO) 2030 года. Выступая 13 июня на заседании кабинета министров, глава государства  заявил, что правительство, частный бизнес и местные администрации объединились в одну команду для привлечения EXPO-2030 в Пусан. Он напомнил о том, что при встречах с зарубежными лидерами неизменно призывает их поддержать кандидатуру Пусана. Предстоящая презентация в рамках заседания Международного бюро выставок продемонстрирует преимущества Пусана в качестве места проведения ЕХРО. В поездке Юн Сок Ёля будет сопровождать большая экономическая делегация, в состав которой войдут главы финансово-промышленных конгломератов. Наряду с РК, на право проведения Всемирной выставки 2030 года претендуют Италия, Украина и Саудовская Аравия. Победитель будет объявлен в ноябре.
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