Аэропортовские автобусы перевезли с начала года более 2 млн человек

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С января по май текущего года аэропортовскими автобусами, которые доставляют пассажиров из различных районов Сеула и городов столичного региона в аэропорты Инчхон и Кимпхо, воспользовались 2 млн 110 тыс. человек. Это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год, когда число пассажиров составило 1 млн 230 тыс. человек. По данным столичных властей, использование аэропортовских автобусов растёт в течение 14 месяцев подряд. В мае количество пассажиров превысило 539 тысяч человек, что почти в 14 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Число пассажиров аэропортовских автобусов растёт 14 месяцев подряд из-за увеличения спроса на внутренние и международные поездки параллельно ослаблению карантинных ограничений. Если в июле прошлого года автобусы курсировали лишь по 15 маршрутам, то в настоящее время движение осуществляется уже по 35 маршрутам из 43 работавших до пандемии коронавируса.