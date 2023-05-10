Занятость населения РК выросла за год на 351 тыс. человек

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По данным Национального статистического управления, численность занятого населения РК составила в мае 28 млн 835 тыс. человек. Это на 351 тыс. человек больше, чем в том же месяце прошлого года. Рост занятости произошёл в основном за счёт представителей возрастной категории старше 60 лет, в которой было создано 379 тысяч рабочих мест. В возрастной категории от 30 до 40 лет создано 70 тысяч, а от 50 до 60 лет – 49 тысяч рабочих мест. При этом число рабочих мест для молодых южнокорейцев от 20 до 30 лет сократилось на 63 тысячи, а от 40 до 50 лет – на 48 тысяч. Число рабочих мест в строительной отрасли сократилось на 66 тысяч, в производственной отрасли - на 39 тысяч, в оптовой и розничной торговле - на 31 тысячу. Одновременно в сфере здравоохранения и социального обеспечения создано 166 тысяч, а в гостиничном и ресторанном бизнесе - 128 тысяч рабочих мест. Уровень занятости южнокорейцев в возрасте старше 15 лет составил 69,9%, увеличившись на 0,7% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель за май с 1989 года, когда начался сбор статистических данных. Уровень безработицы составил 2,7% трудоспособного населения, сократившись на 0,3% в годовом исчислении. Это минимальный показатель за май с 1999 года. По мнению экспертов, сокращение экспорта, которое продлится по крайней мере до конца текущего года, задержит восстановление производственного сектора, что приведёт к дальнейшему замедлению роста числа рабочих мест.