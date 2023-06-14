Президент РК встретился с главой МИД ОАЭ

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13 июня в Сеуле состоялась встреча президента РК Юн Сок Ёля с министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заид Аль Нахайяном. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники переговоров обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений в сферах политики и экономики. Южнокорейский лидер выразил благодарность правительству ОАЭ за помощь в эвакуации южнокорейских граждан из Судана в апреле этого года. Он также отметил, что решение ОАЭ инвестировать 30 миллиардов долларов в южнокорейскую экономику поможет углубить экономическое сотрудничество двух стран. Министр иностранных дел ОАЭ, который находился в Сеуле в рамках турне по странам Азии, сказал, что инвестиционное сотрудничество двух стран поможет расширению взаимодействия в таких областях как зелёная энергетика и оборонная промышленность. Он также отметил, что вице-премьер ОАЭ Мансуру бен Заид Аль Нахайян рассматривает возможность посещения РК в рамках своего летнего азиатского турне.