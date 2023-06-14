Экспорт продукции ICT сокращается 11 месяцев подряд

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Объём экспорта продукции южнокорейского сектора информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в мае 14 млрд 450 млн долларов, сократившись на 28,5% в годовом исчислении. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, сокращение экспорта продукции ICT наблюдается с июля прошлого года, а нынешний спад – максимальный с января 2009 года. Экспорт полупроводников снизился на 35,7% по сравнению с маем прошлого года. Зарубежные поставки мобильных телефонов сократились за тот же период на 17,2%, компьютеров - на 53,1%, дисплеев – на 12%. Поставки в Китай, включая Гонконг, упали на 31,6%, во Вьетнам – на 14,6%, в США – на 36%, в страны Евросоюза - на 30,7%. Импорт продукции ICT составил в мае 11 млрд 200 млн долларов, сократившись на 11,2% в годовом исчислении. Профицит торгового баланса в данном секторе составил 3 млрд 250 млн долларов.