В Сеуле открылась международная книжная ярмарка

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С 14 по 18 июня в Корейском центре выставок и конференций COEX пройдёт 65-я Сеульская международная книжная ярмарка. Организаторы подготовили более 170 программ, включая презентации, лекции и семинары. В ярмарке примут участие 530 отечественных и зарубежных книгоиздательских компаний, более 200 авторов книг и литературных критиков из РК и других стран. На 17 июня запланирована встреча с автором романа «Кит» Чхон Мён Гваном, номинантом Букеровской премии 2023 года. В ходе ярмарки будет представлена десятка лучших книг РК этого года. К 60-летию установления дипломатических отношений между РК и Канадой приурочен визит в Сеул лауреата Букеровской премии 2002 года канадского писателя Янна Мартела, автора книги «Жизнь Пи». Он выступит с лекцией на тему «Что такое человек?» и встретится с южнокорейским писателем Ким Чжун Хёком.