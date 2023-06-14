Конгресс США обсудил проблему беженцев из КНДР в Китае

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13 июня Исполнительная комиссия Конгресса США по Китаю провела экстренные слушания по проблеме северокорейских беженцев, находящихся на территории КНР. Как заявил председатель комиссии Крис Смит, член Палаты представителей от Республиканской партии, около двух тысяч беженцев из Северной Кореи находятся в центрах содержания под стражей недалеко от китайско-северокорейской границы. Они могут подвергнуться принудительной репатриации на родину, как только Северная Корея вновь откроет границу с Китаем. Сенатор-республиканец Зак Нанн отметил, что после возвращения на родину беженцы привлекаются к принудительному труду, подвергаются пыткам и даже смертной казни. Северокорейцы, которые нелегально проникают в Китай, задерживаются и заключаются в тюрьмы, а затем передаются властям Северной Кореи,- отметил в своём выступлении бывший специальный представитель США по вопросам прав человека в Северной Корее Роберт Кинг. В этой связи США и мировое сообщество должны наложить санкции на китайских официальных лиц, причастных к насильственной репатриации северокорейцев на родину,- добавил он. Американские конгрессмены призвали Китай выполнить свои обязательства в качестве члена ООН и защитить северокорейских беженцев. В период с 2017 по 2019 год в РК прибывали в среднем 1.100 северокорейских беженцев ежегодно. В 2020 году их число составило 229, в 2021 году – 63, а в прошлом году – 69 человек.