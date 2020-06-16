Сеул требует от Пхеньяна возместить ущерб за взрыв пункта связи

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14 июня правительство РК подало иск в суд Центрального административного округа Сеула, потребовав от Пхеньяна возместить ущерб на сумму 44 млрд 700 млн вон (35 млн долларов). В такую сумму Сеул оценил уничтожение объектов межкорейского пункта связи в Кэсоне на территории Северной Кореи. Иск подан за два дня до истечения трёхлетнего срока давности возмещения ущерба имуществу. Как заявили в министерстве по делам воссоединения, уничтожение Северной Кореей здания пункта связи является нарушением межкорейских соглашений, подорвавшим основы взаимного уважения и доверия между двумя Кореями. Правительство примет меры по защите прав собственности,- говорится в заявлении. Две Кореи открыли пункт связи в сентябре 2018 года, чтобы облегчить сотрудничество между Югом и Севером в управлении Кэсонским комплексом. 16 июня 2020 года здания пункта связи были взорваны. Пхеньян объяснил свои действия тем, что официальный Сеул не помешал общественным организациям РК отправлять через границу на Север пропагандистские листовки.