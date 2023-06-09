Контроль за финансовыми рынками будет усилен

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Правительство РК усилит контроль за ситуацией на внутреннем и внешних финансовых рынках, поскольку в денежно-кредитной политике крупнейших стран мира сохраняется неопределённость. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая 15 июня на экстренном совещании по макроэкономике и финансам. На нём обсуждалось решение Федеральной резервной системы (ФРС) США заморозить базовую ставку в диапазоне от 5% до 5,25% после её десяти последовательных повышений с марта прошлого года. Решение ФРС существенно не отличалось от ожиданий правительства и отечественного финансового рынка, который остаётся стабильным. Правительство будет продолжать укреплять его стабильность, пытаясь устранять потенциальные риски,- добавил вице-премьер. В мае Банк Кореи в третий раз подряд сохранил учётную ставку на уровне 3,5% в связи с ослаблением инфляционного давления и опасениями по поводу экономического спада.