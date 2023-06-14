В РК растёт дефицит финансового баланса

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По данным министерства планирования и финансов РК, в апреле этого года расходы правительства превысили доходы на 8 трлн 600 млрд вон (6 млрд 700 млн долларов). Дефицит финансового баланса страны с января по апрель составил 45 трлн 400 млрд вон (35 млрд 300 млн долларов). Это 78% от целевого показателя правительства. Доходы сократились на 26,5 млрд долларов в годовом исчислении, составив 164 млрд 600 млн долларов. Такой спад связывают со снижением доходов от налоговых поступлений из-за спада на рынке недвижимости. Общие доходы правительства с января по апрель составили 165 млрд долларов, а общие расходы - 187,5 млрд долларов. Государственный долг составил к концу апреля 1.072 трлн 700 млрд вон (835 млрд долларов), что на 14 млрд 900 млн больше, чем месяцем ранее.