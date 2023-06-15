Состоялся первый брифинг о ситуации на АЭС «Фукусима»

Photo : YONHAP News

Начиная с 15 июня, в будние дни, правительство РК приступило к проведению ежедневных брифингов о ситуации со сбросом в океан загрязнённой воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1». Такое решение было принято из-за обеспокоенности южнокорейцев после начала тестирования оборудования, которое будет использоваться при сбросе воды. Первый брифинг провёл заместитель начальника управления координации политики правительства Пак Ку Ён. Отметив, что правительству хорошо известно об опасениях граждан страны и публикациях по этому поводу в СМИ, он рассказал о ситуации на АЭС «Фукусима» и деталях тестирования оборудования, которое будет проводиться в течение двух недель. Оператор станции, Токийская электроэнергетическая компания, использует смесь пресной и морской воды для оценки производительности подводного туннеля, резервуаров для хранения воды, труб и насосов. Испытывается надёжность насосов для перекачки воды и клапанов. Сбрасываемая вода не содержит радиоактивных материалов. Данные, полученные в ходе посещения станции южнокорейскими экспертами, продолжают изучаться с научно-технической точки зрения. Они будут опубликованы после полного завершения анализа данных,- добавил Пак Ку Ён. Коснувшись сообщений о том, что содержание радиоактивных веществ в очищенной воде более чем в 20 тысяч раз выше «безопасного» уровня, он сказал, что Токио обещает довести качество воды до уровня, который соответствует стандарту. Морепродукты, которые поступают на внутренний рынок, подвергаются радиационному контролю, и они абсолютно безопасны,- подчеркнул Пак Ку Ён.