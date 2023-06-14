Лес вносит вклад в сокращение метана в атмосфере

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Густой лес полезен не только в виде места отдыха, но и крайне эффективен с точки зрения экологии, активно поглощая микропыль и углекислый газ. Помимо этого, как отмечают южнокорейские учёные, лес хорошо справляется с метаном, который относится к числу сильнейших парниковых газов. Земляной покров леса покрыт опавшими листьями и другими отходами жизнедеятельности флоры и фауны. Под ним находится чернозём или органическое вещество почвы. Анализ лесной местности показал активное снижение концентрации метана. Это связано с наличием в почве микробов, поглощающих метан. Чем больше органики в почве, тем лучше условия обитания данных микробов. Сообщается, что южнокорейские леса ежегодно поглощают примерно 6 млн 200 тыс. тонн метана. Этот объём сопоставим с углекислым газом, который выделяют 3 млн 200 тыс. автомобилей. Южнокорейские учёные отмечают, что сохранение лесов позволит не только постепенно решать проблему углекислого газа, но и поможет замедлить процесс изменения климата за счёт снижения объёмов метана, который способствует потеплению. Метан выделяется не только в промышленных зонах, но также в городах и на сельскохозяйственных объектах, являясь результатом любой жизнедеятельности. Являясь парниковым газом, метан в 34 раза сильнее и вреднее углекислого газа. Два года назад мировое сообщество создало глобальную инициативу по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году.