Северная Корея запустила две БРМД в Восточное море

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Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности (БРМД) в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, ракеты были запущены 15 июня в 19:25 и 19:37 местного времени из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. По предварительным данным, они пролетели порядка 780 километров. Вооружённые силы РК находятся в состоянии повышенной готовности, вместе с американскими коллегами внимательно следя за передвижениями северокорейских войск и собирая дополнительную информацию о ракетах,- говорится в сообщении. По мнению экспертов, запуски ракет могли быть реакцией Пхеньяна на завершившиеся ранее в тот же день южнокорейско-американские учения с боевой стрельбой. Они проходили на полигоне Сынчжин в Пхочхоне провинции Кёнгидо с привлечением новейших образцов вооружений и были приурочены к 70-летию военного альянса Сеула и Вашингтона. Министерство обороны Северной Кореи обвинило союзников в эскалации напряжённости в регионе, назвав учения «провокационными и безответственными действиями». Предыдущий успешный запуск северокорейской ракеты произошёл 13 апреля. Тогда Пхеньян сообщил о запуске твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». 31 мая была запущена ракета, которая, как утверждали северокорейские СМИ, несла разведывательный спутник. Она упала в море из-за сбоя в работе двигателя второй ступени.