Госдепартамент США: РК недостаточно борется с торговлей людьми

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Госдепартамент США в своём ежегодном докладе отнёс РК ко второму уровню стран, действия которых не в полной мере отвечают стандартам Закона о защите жертв торговли людьми. При этом в документе отмечается, что Сеул прилагает «значительные усилия» в данном направлении. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о необходимости борьбы с торговлей людьми, которая «наносит вред обществу, ослабляет верховенство закона, дезорганизует цепочки поставок, эксплуатирует рабочих и разжигает насилие». Госдепартамент рекомендует РК «активизировать усилия по расследованию и судебному преследованию торговцев людьми, в первую очередь торговцев рабочей силой, включая тех, кто использует принудительный труд на рыболовных судах под флагом РК», и «добиться адекватных наказаний для осуждённых торговцев людьми, которые должны включать значительные сроки тюремного заключения». Северная Корея помещена в самую низкую категорию третьего уровня, поскольку её правительство «не продемонстрировало никаких усилий по борьбе с торговлей людьми». В отчёте также подчёркивается необходимость защиты северокорейских беженцев в Китае.