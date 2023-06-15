В РК резко вырос спрос на морскую соль

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После того, как Япония сообщила о плане сброса в океан загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» в РК вырос спрос на морскую соль. По данным Национальной федерации рыболовных кооперативов, представленным 16 июня, запасы трёх из шести наименований морской соли полностью распроданы. По остальным наименованиям из-за высокого объёма заказов значительно увеличиваются сроки доставки. Некоторые торговые площадки ограничивают продажу пятью упаковками на человека. Подобная ситуация наряду со снижением объёмов производства продукта привела к росту цен. По данным Корпорации по распространению сельскохозяйственной и морской продукции РК, по состоянию на 14 июня цена на пятикилограммовую упаковку морской соли составила 10 долларов, что на 13% дороже, чем год назад. Между тем, в правительстве указывают на отсутствие серьёзных изменений в работе профильных предприятий. В случае дальнейшего роста цен на морскую соль министерство морского и рыбного хозяйства рассматривает возможность выкупа соли у производителей и дальнейшего распространения по скидочным ценам.