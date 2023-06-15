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Культура

Ким А Ён - лауреат премии Prix Ars Electronica

Write: 2023-06-16 15:12:37Update: 2023-06-16 15:26:50

Работа автора Ким А Ён под названием Delivery Dancer’s Sphere получила высшую награду Golden Nica в рамках престижной ежегодной премии в области электронного и интерактивного искусства, компьютерной анимации, цифровой культуры и музыки Prix Ars Electronica 2023. Ким А Ён стала первым лауреатом данной премии, получившим золотую статуэтку, с 1987 года, когда была учреждена Prix Ars Electronica. Delivery Dancer’s Sphere -  это 25-минутный ролик, рассказывающий о девушке-курьере, встретившей свою точную копию в параллельном мире. Ким А Ён примет участие в церемонии награждения, которая состоится в сентябре в австрийском Линце. 
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