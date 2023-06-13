Президент РК отправился с визитом во Францию и Вьетнам

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19 июня президент РК Юн Сок Ёль отправился в зарубежную поездку, в ходе которой он посетит Францию и Вьетнам. В Париже южнокорейский лидер примет участие в 172-й генеральной ассамблее Международного бюро выставок (BIE). 20 июня он обратится к участникам генеральной ассамблеи с призывом поддержать кандидатуру Пусана в качестве места проведения Всемирной выставки Expo-2030. В презентации Пусана примут участие также представители научных кругов, руководители стартапов и рэпер Psy. Карина из женской группы aespa и сопрано Чо Су Ми обратятся к участникам по видеосвязи. В тот же день состоится южнокорейско-французский саммит. Юн Сок Ёль и Эммануэль Макрон обсудят двусторонние отношения, стратегии своих стран в Индо-Тихоокеанском регионе и международную безопасность. 21 июня южнокорейский лидер устроит приём для зарубежных делегаций, в ходе которого продолжится презентация Пусана. 22 июня Юн Сок Ёль отправится с государственным визитом во Вьетнам, который является третьим по величине торговым партнёром РК. В Ханое он встретится с генеральным секретарём Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ. Южнокорейского лидера будет сопровождать в поездке делегация представителей деловых кругов в составе 205 человек. 24 июня президент Юн Сок Ёль вернётся на родину.