В Сеуле объявлено предупреждение о жаре

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18 июня в Сеуле, где объявлено первое с начала нынешнего лета предупреждение о жаре, максимальная температура воздуха составила +32,6°С. Данное предупреждение объявлено для 13 регионов страны, включая города Тэгу и Кванчжу, провинции Канвондо и Чолладо. Жаркая погода продолжилась и 19 июня, когда в некоторых районах страны максимальная температура поднялась до +35°С. По данным Корейской метеорологической администрации, в 5 часов утра температура воздуха по всей стране превысила +20°С. В Сеуле она составила +23,6°С, в Кванчжу +21,4°С, в Пусане +21°С. Повышение температуры воздуха связывают с влиянием антициклона, который сформировался к западу от Корейского полуострова. Предупреждение о сильной жаре выпускается в том случае, когда синоптики прогнозируют ощущаемую температуру воздуха выше 33 градусов в течение двух или более дней подряд, либо когда ожидается значительный ущерб из-за внезапного повышения ощущаемой температуры. После объявления предупреждения местные власти немедленно задействуют оперативный штаб комплексной поддержки и приступают к постоянному мониторингу погодных условий и сообщений о заболеваниях, связанных с жарой. Сотрудники местных администраций каждые два дня звонят одиноким пожилым людям и совершают обходы районов с большим количеством бездомных. С начала года в РК зарегистрированы 104 пострадавших от жары. Это на 20 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Ослабление жары ожидается 20 июня.