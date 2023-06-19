В Сеуле прошло масштабное мероприятие в рамках BTS FESTA

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C 12 по 25 июня в РК проходит фестиваль, посвящённый десятилетию дебюта группы BTS. Его девиз - «BTS представлены повсюду». Одно из наиболее масштабных мероприятий в рамках фестиваля состоялось 17 июня в сеульском парке Ёыйдо на берегу реки Ханган. В нём приняли участие около 400 тысяч человек, в том числе, 120 тысяч иностранцев. Около 3 тысяч фанатов группы, выигравших билеты в лотерею, находились непосредственно на площадке перед сценой, а остальные смотрели шоу под названием «Это Ким Нам Чжун в 5 часов вечера» на большом экране, установленном поблизости. Парк Ёыйдо превратился в фиолетовое море, поскольку он был заполнен фанатами BTS, одетыми в фиолетовые футболки. Это цвет группы BTS. Вечером 17 июня состоялся масштабный фейерверк, сопровождаемый песнями BTS. По данным продюсерского агентства BigHit Music, более полутра миллионов человек по всему миру смотрели трансляцию фейерверка в реальном времени с помощью стриминговых платформ, таких как TikTok и YouTube. Специальное ток-шоу с участием RМ, лидера группы BTS, которое предшествовало фейерверку, привлекло около миллиона зрителей.