Президент РК прибыл с визитом во Францию

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19 июня президент РК Юн Сок Ёль прибыл с визитом во Францию. В Париже он примет участие в 172-й генеральной ассамблее Международного бюро выставок (BIE). 20 июня южнокорейский лидер обратится к участникам генеральной ассамблеи с призывом поддержать кандидатуру Пусана в качестве места проведения Всемирной выставки Expo-2030. Ключевыми словами в его выступлении, как сообщил представитель администрации президента, станут «будущее, обещание, взаимность и единство». В презентации Пусана примут участие также представители научных кругов, руководители стартапов и рэпер Psy. Карина из женской группы aespa и сопрано Чо Су Ми обратятся к участникам по видеосвязи. В тот же день состоится южнокорейско-французский саммит. Юн Сок Ёль и Эммануэль Макрон обсудят двусторонние отношения, стратегии своих стран в Индо-Тихоокеанском регионе и международную безопасность. 21 июня южнокорейский лидер устроит приём для зарубежных делегаций, в ходе которого продолжится презентация Пусана. 22 июня Юн Сок Ёль отправится с государственным визитом во Вьетнам. В Ханое он встретится с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ.