РК на 28-м месте в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Photo : YONHAP News

РК заняла 28-е место из 64-х стран в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности (The IMD World Competitiveness Ranking). Он составляется ведущим европейским Институтом менеджмента, который находится в Лозанне. На первом месте Дания. Далее следуют Ирландия и Швейцария. В этом году РК опустилась на одну строчку по сравнению с прошлым годом. Среди 27-ми стран с населением более 20 миллионов человек РК, как и в прошлом году, заняла девятое место. Если оценивать только страны с валовым национальным доходом более 30 тыс. долларов на душу населения и с численностью населения более 50 млн человек, то РК находится на третьем месте после США и Германии. Это на одну позицию выше, чем в прошлом году. В категории экономических показателей РК поднялась с 22-го на 14-е место, а в категории эффективности государственного управления опустилась на две позиции, заняв 38-е место. Это произошло главным образом из-за слабых показателей в области государственных финансов и налоговой политики. Одновременно улучшились оценки по таким пунктам как международные инвестиции, потребительские цены и занятость. Из-за ухудшения показателей платёжного и торгового балансов РК опустилась в категории международной торговли с 30-го на 42-е место.