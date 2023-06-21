Зарубежные инвестиции РК сократились в первом квартале на 41,6%

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В первом квартале этого года объём прямых зарубежных инвестиций РК составил 16 млрд 490 млн долларов, что на 41,6% меньше, чем годом ранее. Однако по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года соответствующий показатель вырос на 10,9%,- сообщили 20 июня в министерстве планирования и финансов. Объём инвестиций в сферу финансов и страхования, сократился на 20,1%, в производство – на 52,4%, в недвижимость – на 71,1% в годовом исчислении. Первое место по объёму зарубежных инвестиций из РК заняли США – 8 млрд 530 млн долларов, что на 6,2% меньше, чем в первом квартале прошлого года. На втором месте Каймановы острова, на которые приходятся 1 млрд 280 млн долларов. Это на 43,3% меньше, чем год назад. Инвестиции в Китай упали за тот же период на 89,2%, составив 670 млн долларов.