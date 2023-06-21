РК возлагает большие надежды на ЕХРО-2030

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Президент РК Юн Сок Ёль принимает активное участие в продвижении кандидатуры Пусана в качестве места проведения Всемирной выставки EXPO-2030. Причина в экономическом эффекте, который ожидается от этого масштабного мероприятия. Ещё будучи кандидатом на пост президента, Юн Сок Ёль заявлял о намерении всемерно способствовать продвижению кандидатуры Пусана. После начала работы на посту президента он создал при своей администрации специальный орган, который отвечает за подготовку к EXPO-2030. Премьер-министр РК, главы крупнейших компаний и представители самых разных сфер развернули активную деятельность по всему миру, призывая страны мира поддержать Пусан. Президент Юн Сок Ёль выступит в Париже на 172-й генеральной ассамблее Международного бюро выставок с речью на английском языке, чтобы повысить шансы Пусана на победу в предстоящих выборах кандидата. Как отмечают эксперты, стремление привлечь Всемирную выставку в Пусан вполне оправданно. В отличие от Всемирных выставок, проходивших в 1993 году в Тэчжоне и в 2012 году в Ёсу, мероприятие, намеченное на 2030 год, имеет более широкую повестку. Период проведения выставки составляет полгода, что в два раза дольше по сравнению с предыдущими мероприятиями. В правительстве ожидают, что выставку в Пусане посетят не менее 50 млн человек. Экономический эффект составит 61 трлн вон (47,5 млрд долларов). Кроме того, будут созданы 500 тыс. рабочих мест. Экономический эффект от EXPO в четыре раза превзойдёт Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Основным соперником Пусана в борьбе за право проведения ЕХРО является Эр-Рияд. Другие кандидаты - Одесса и Рим. Итоговое голосование состоится 28 ноября.