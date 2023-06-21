Обсуждается вопрос о снижении цен на рамён

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В прошлом году в РК значительно выросли цены на лапшу быстрого приготовления рамён, востребованный продукт быстрого питания. Это стало дополнительной нагрузкой на жителей страны, которые вынуждены справляться с последствиями высокой инфляции и роста учётной ставки. В прошлом году стоимость рамён выросла на 13% по сравнению с предыдущим годом. Более чем на 20% выросли цены на муку, макаронные и хлебобулочные изделия. Это объясняется повышением цен на муку в связи с ростом цен на зерновые культуры. Потребительские цены увеличились за тот же период на 6,1%. Между тем, в последнее время стоимость пшеничной муки на мировом рынке падает после достижения пиковых значений в мае прошлого года. На данный момент мука дешевле, чем в начале прошлого года. Импортные цены в РК также начали снижаться с сентября прошлого года. В ценах на хлеб, макаронные и кондитерские изделия доля муки составляет 60%. В этой связи многие эксперты задаются вопросом, почему не снижается стоимость обработанных продуктов питания, основным ингредиентом в которых является мука. С точки зрения потребителя вырисовывается картина, на которой при удорожании сырья цены на обработанный продукт резко повышаются, но при удешевлении сырья снижение цен на конечный продукт происходит медленно и незначительно. То же самое касается и лапши быстрого приготовления рамён. Однако производители настаивают на том, что вернуться к прежним ценам сложно, учитывая удорожание других ингредиентов, а также рост расходов на электроэнергию и оплату труда.