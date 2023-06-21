РК и Ирак возобновляют контакты на высоком уровне

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Совместный комитет РК и Ирака возобновляет работу после шестилетнего перерыва. 21 июня в Сеуле состоится девятое заседание комитета, на котором стороны представляют министр сухопутных территорий и транспорта РК и министр торговли Ирака. Встречи сторон в данном формате проводились в период с 1984 по 2017 год. Но после этого представители сторон не встречались ввиду дестабилизации политической ситуации в Ираке. В январе министр сухопутных территорий и транспорта РК Вон Хи Рён посетил Ирак, предложив возобновить прежний формат контактов на высоком уровне. В этой связи южнокорейская сторона намерена продвигать подписание меморандумов о взаимопонимании по вопросу сотрудничества в сферах транспорта, авиасообщения и внешней политики. РК стремится получить возможность принять участие в масштабных проектах по восстановлению Ирака, созданию системы легкорельсового транспорта в Багдаде, строительству нового города Бисмая.