Юн Сок Ёль: РК готова сделать ЭКСПО-2030 лучшей в истории

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РК готова сделать Всемирную выставку 2030 года лучшей в истории, если портовый город Пусан на Восточном море будет утверждён в качестве места её проведения. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 20 июня в Париже на 172-й генеральной ассамблее Международного бюро выставок (BIE). В пятиминутной речи на английском языке южнокорейский лидер отметил, что Всемирная выставка в Пусане станет «платформой для решения сложных и насущных проблем человечества». «70 лет назад война превратила Корею в руины, но благодаря помощи мирового сообщества она превратилась в центр высокотехнологичных отраслей и инновационных технологий. Корея хочет вернуть мировому сообществу то, что она получила»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Он назвал Пусан «воротами на евразийский континент, городом надежд и городом будущего», где Всемирная выставка откроет новые возможности для бизнеса. «Корея станет лидером в решении проблем человечества», а также платформой, где уважают культурное разнообразие и ко всем относятся одинаково. «Это будет выставка, на которой каждая нация сможет свободно выразить свою уникальную культуру, традиции и мастерство»,- добавил Юн Сок Ёль. Он напомнил, что РК накопила большой опыт проведения крупных международных мероприятий, приняв у себя две специализированные выставки - Тэчжон-ЭКСПО в 1993 году и Ёсу-ЭКСПО в 2012 году, а также летние Олимпийские игры 1988 года, чемпионат мира по футболу 2002 года и зимние Олимпийские игры 2018 года. «Пусан готов. Мы едины. Давайте изменим наш мир и направимся к лучшему будущему. Увидимся в Пусане в 2030 году»,- такими словами закончил своё выступление южнокорейский лидер.