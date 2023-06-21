В Париже состоялся саммит РК и Франции

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20 июня в Париже состоялся южнокорейско-французский саммит. Президенты двух стран Юн Сок Ёль и Эммануэль Макрон договорились расширить двустороннее сотрудничество в сферах экономической безопасности и развития стратегических отраслей будущего. Они решительно осудили ракетную активность Северной Кореи как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и согласились с необходимостью жёсткого ответа мирового сообщества на недружественные действия. Кроме того, участники саммита договорились сотрудничать в борьбе с незаконной деятельностью Пхеньяна в цифровом пространстве. В экономической области РК и Франция будут поддерживать расширение инвестиционной деятельности в высокотехнологичные отрасли, включая производство топливных элементов, космические технологии и оборонную промышленность. Юн Сок Ёль попросил своего французского коллегу оказать содействие южнокорейским компаниям в выходе на рынки стран Евросоюза.