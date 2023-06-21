Кан Ми Сон из Universal Ballet получила приз Benois de la Danse

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40-летняя Кан Ми Сон, солистка южнокорейской труппы Universal Ballet, стала лауреатом Benois de la Danse, одного из самых престижных балетных конкурсов в мире. Она разделила приз в номинации «Лучшая работа танцовщицы» с Цю Юнтин, солисткой Национального балета Китая. Кан Ми Сон исполнила партию вдовы в творческой постановке «Миринаэгил», премьера которой состоялась в марте этого года в Сеуле. Церемония вручения наград прошла 20 июня на Исторической сцене Большого театра в Москве. Benois de la Danse - одна из самых авторитетных в мире балетных премий, учреждённая в 1991 году Международной танцевальной ассоциацией в честь выдающегося французского хореографа Жана-Жоржа Новерра. Ранее этой награды были удостоены южнокорейские артисты балета Кан Су Чжин в 1999 году, Ким Чжу Вон в 2006 году, Ким Ги Мин в 2016 году и Пак Сэ Ын в 2018 году.