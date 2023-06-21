С 1 по 20 июня экспорт РК вырос на 5,3%

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За период с 1 по 20 июня южнокорейский экспорт составил 32 млрд 895 млн долларов, увеличившись на 5,3% в годовом исчислении. Как сообщили в Таможенном управлении, рост показателя обусловлен активизацией зарубежных поставок автомобилей и морских судов, а также бо́льшим количеством рабочих дней по сравнению с тем же периодом 2022 года. Поставки автомобилей выросли на 110,1%, а морских судов - на 148,7%. При этом экспорт полупроводников снизился на 23,5%, нефтепродуктов - на 36%. Поставки в Китай сократились на 12,5%, а во Вьетнам – на 2,8%. Одновременно экспорт в США и Евросоюз увеличился. Импорт за первые 20 дней июня составил 34 млрд 502 млн долларов, сократившись на 11,2% в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса составил 1 млрд 607 млн долларов. Накопленный дефицит с начала года - 29 млрд 4 млн долларов.