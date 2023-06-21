Тарифы на электроэнергию в третьем квартале будут заморожены

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В первом и втором кварталах этого года в РК повышались тарифы на электроэнергию из-за высоких мировых цен на энергоносители и растущих убытков Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO). Для того, чтобы облегчить финансовое бремя на население, принято решение зафиксировать на период с июля по сентябрь стоимость электроэнергии на уровне 5 вон (0,004 доллара) за кВтч. При принятии соответствующего решения было учтено снижение мировых цен на энергоносители,- сообщил в интервью KBS вице-премьер, министр планирования и финансов Чху Гён Хо. В прошлом году правительство повысило тарифы на электроэнергию в пять этапов в целом на 40%. При этом розничные цены, по которым KEPCO продаёт электроэнергию потребителям, по-прежнему ниже оптовых цен, по которым электроэнергия закупается. Несмотря на это, принято решение приостановить повышение тарифов, хотя в будущем такая возможность сохраняется. Тем более, что многие эксперты считают необходимым дальнейшее повышение тарифов в целях сокращения убытков KEPCO. По итогам прошлого года они составили 32 трлн 630 млрд вон (25 млрд 260 млн долларов). Это более чем в четыре раза превысило убытки позапрошлого года. В первом квартале текущего года соответствующий показатель составил 6 трлн 180 млрд вон (4 млрд 780 млн долларов). С учётом снижения мировых цен на энергоносители убытки во втором квартале прогнозируются на уровне 1 трлн вон (775 млн долларов). Стремясь решить свои финансовые проблемы, компания объявила о таких мерах как продажа собственности, реструктуризация зарубежных предприятий и замораживание заработной платы сотрудников.