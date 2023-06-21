В мире сокращается доля южнокорейских «стартапов-единорогов»

Photo : YONHAP News

В период с конца 2019 года по май этого года ценность «стартапов-единорогов» в мире выросла на 183,9%, составив 3 трлн 845 млрд 100 млн долларов. Об этом сообщили в Федерации корейских промышленников со ссылкой на данные аналитической компании CB Insights. Под «единорогами» понимают начинающие стартапы, чья рыночная стоимость превышает 1 млрд долларов. Ценность южнокорейских «единорогов» выросла за указанный период лишь на 12%, составив 32,5 млрд долларов. Их доля в общем объёме стоимости крупных стартапов в мире сократилась с 2,1% до 0,8%. Аналогичный показатель американских компаний вырос на 4,6%, составив 53,4%. Отмечается также рост показателей стартапов Франции, Австралии, Израиля и Канады. Всего в указанный период количество «единорогов» в мире выросло в 2,7 раза с 449 до 1.209. В РК рост составил с 10 до 14.