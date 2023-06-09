Юн Сок Ёль: РК будет расширять сотрудничество с Вьетнамом

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РК будет укреплять сотрудничество с Вьетнамом в сфере безопасности ради установления стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом президент РК Юн Сок Ёль заявил в интервью вьетнамскому агентству VNA в преддверии государственного визита во Вьетнам. РК продолжит сотрудничество с Вьетнамом в области морской безопасности и надеется на дальнейшее расширение контактов в области оборонной промышленности, основанной на передовых южнокорейских технологиях, которые зарекомендовали себя на мировом рынке,- отметил Юн Сок Ёль. Он подчеркнул, что нынешний год является первым годом «всеобъемлющего стратегического партнёрства» между двумя странами. Он выразил надежду на то, что визит во Вьетнам поможет открыть новую главу в двусторонних отношениях и позволит обеспечить совместное процветание двух стран. Южнокорейский лидер заявил также о необходимости расширить масштабы сотрудничества между Сеулом и Ханоем, охватив сферу услуг. Он сообщил, что в ходе визита будет объявлено о новом пакете безвозмездной помощи Вьетнаму для укрепления его исследовательского потенциала.