РК на 105-м месте в рейтинге гендерного равенства

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РК заняла 105-е место из 146-ти стран по уровню гендерного равенства, что на шесть ступеней ниже, чем в прошлом году. Об этом говорится в Докладе о глобальном гендерном разрыве, опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Соответствующий индекс для РК составил 0,680 пункта. Чем ближе к единице, тем выше уровень гендерного равенства. С 2019 по 2022 год позиция РК в рейтинге повысилась со 108 на 99 место, но в этом году отмечено резкое падение. Плохие показатели зафиксированы в критериях участия в сферах экономики и образования. Неплохие показатели отмечены в сфере здравоохранения. РК, наряду с Фиджи и Мьянмой, отличаются низким уровнем гендерного равенства в сфере политической власти. Первое место в рейтинге заняла Исландия. Далее следуют Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия и Швеция. Ниже РК в списке расположились Китай, Буркина-Фасо, Япония, Индия и Саудовская Аравия. На последнем месте Афганистан.